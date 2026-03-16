Segura (Ustec·Stes) pide a Dalmau y Parlon que Mossos no carguen durante las huelgas de docentes

Archivo - Archivo - La portavoz de Ustec, Iolanda Segura - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del sindicato mayoritario de docentes Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha pedido al conseller de la Presidencia y actual conseller de Educación y FP de la Generalitat, Albert Dalmau, y a la Consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que los Mossos no carguen durante las huelgas de docentes de este lunes.

Lo hace después de criticar que hayan habido "identificaciones policiales y amenazas de cargas policiales" en los cortes por la huelga, ha informado Ustec·Stes en un comunicado.

"Al mínimo porrazo que recibamos, escalaremos el conflicto. Estamos en disposición de paralizar el país", ha señalado Segura.