La Seguridad Social gana en Catalunya una media de 38.360 afiliados en abril (+0,99%)

Archivo - Dos jóvenes pasan al lado de una floristería en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó en Catalunya una media de 38.360 afiliados en abril respecto al mes anterior (+0,99%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.921.134.

En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 76.918 personas, un 2% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema ganó 27.916 afiliados respecto al mes anterior.

A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social, el sistema ganó una media de 223.685 cotizantes en abril respecto al mes anterior (+1,02%), y el número de afiliados medios se situó en los 22.052.285.

Catalunya fue la tercera comunidad autónoma donde más subió la afiliación, detrás de Baleares (+65.242) y Andalucía (+43.312), sin registrar pérdida de afiliados en ninguna comunidad.

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.475 a 30 de abril en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 12.592 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 6.951 estaban en un ERTE-ETOP, 2.482 en un ERTE por fuerza mayor y 3.159 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.