La Seguridad Social pierde en Catalunya una media de 2.555 afiliados en noviembre (-0,07%)

Archivo - Un trabajador junto a un puesto de frutas en Mercabarna. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió en Catalunya una media de 2.555 afiliados en noviembre respecto al mes anterior (-0,07%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.880.302.

En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 83.258 personas, un 2,19% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema ganó 32.060 afiliados respecto al mes anterior.

A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social perdió una media de 14.358 cotizantes en noviembre respecto al mes anterior (-0,07%), y el número de afiliados medios se situó en los 21.825.233.

Islas Baleares fue la comunidad autónoma donde más bajó la afiliación (-94.457), seguida de Castilla y León (-6.349), Catalunya (-2.555) y Galicia (-2.346), mientras que la Comunidad de Madrid lideró la subida de afiliados (+35.039).

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.555 a 30 de noviembre en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 14.593 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 8.350 estaban en un ERTE-ETOP, 2,759 en un ERTE por fuerza mayor y 3.484 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.