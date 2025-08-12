Seis detenidos en Valls (Tarragona) por hurtar 847 kilos de cableado haciéndose pasar por operarios

TARRAGONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Valls (Tarragona) a 6 hombres de entre 25 y 50 años como presuntos autores de un delito de hurto por sustraer aproximadamente 847 kilos de cableado telefónico valorados en 4.730 euros, informa el cuerpo policial en un comunicado este martes.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.30 horas del viernes 8 de agosto, cuando una patrulla que circulaba por la C-37 detectó en el barrio dels Clols a un grupo de operarios que aparentemente realizaban tareas de reparación del cableado telefónico.

Cuando los agentes se acercaron para hacer las comprobaciones oportunas vieron que dos de ellos estaban dentro de una arqueta subterránea cortando cables y, al ser preguntados por la empresa para la que trabajaban, reconocieron que no eran operarios de ninguna compañía y que cortaban los cables para venderlos.

Los Mossos los identificaron y registraron, localizando 2.535 euros en metálico, además de 121 piezas de cable telefónico en las dos furgonetas en las que se desplazaban y una amplia batería de herramientas.

Por todo ello, procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de hurto por el que fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls (Tarragona) el sábado.