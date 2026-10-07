Seleccionado el proyecto para la sede del Govern en Alt Pirineu i Aran (Lleida), prevista para 2031

Proyecto de la nueva sede del Govern en Alt Pirineu i Aran en Tremp (Lleida), prevista para 2031 - GOVERN

LLEIDA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto para la construcción de la nueva sede del Govern en Alt Pirineu i Aran se ha adjudicado provisionalmente a la propuesta de la UTE TREMPtació30, que ha ganado el concurso de ideas para la nueva sede, que se prevé que esté en funcionamiento durante el primer trimestre de 2031.

Infraestructures de Catalunya ha publicado este miércoles la adjudicación provisional del concurso al que se presentaron una decena de propuestas y, tras un periodo de alegaciones, se negociará el contrato final antes de la adjudicación definitiva, informa el Govern en un comunicado.

La nueva sede se ubicará en el paseo Pompeu Fabra de Tremp (Lleida), y acogerá los servicios territoriales en Alt Pirineu i Aran de los departamentos de Educación y FP; Igualdad y Feminismo; Salud, y Justicia y Calidad Democrática.

Se prevé que trabajen en la nueva sede un centenar de personas, en una superficie total construida de 3.100 metros cuadrados, y que se ubique en su planta baja de forma definitiva una Oficina de Atención Ciudadana (OAC) integrada.

Esta nueva infraestructura forma parte del plan de la Generalitat de consolidar su presencia en el territorio, y se prevé la apertura de nuevas OAC en Tremp, la Seu d'Urgell (Lleida) y Puigcerdà (Girona); y poner en marcha nuevas sedes de servicios territoriales de varios departamentos en estos municipios.