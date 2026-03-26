Seleccionados cinco equipos finalistas para el Liceu Mar del Port Vell de Barcelona

Liceu Mar - GRAN TEATRE DEL LICEU

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Internacional de Arquitectura Liceu Mar, impulsado por el Gran Teatre del Liceu y el Puerto de Barcelona, ha seleccionado cinco equipos finalistas entre las 55 candidaturas presentadas por equipos de arquitectura y urbanismo de ámbito local e internacional.

Concebido como segunda sede del teatro lírico, el Liceu Mar es un nuevo espacio que quiere ser un polo creativo y cultural que prevé programar danza y óperas en formatos diversos que, más allá de la construcción del nuevo equipamiento, el proyecto impulsa la transformación integral del Moll d'Espanya, en el Port Vell, integrando arquitectura y urbanismo.

Tras la recepción de las 55 propuestas, el jurado presidido por la urbanista Martha Thorne ha seleccionado a UTE Sanaa + CFA, UTE Batlle Roig SLP - Snohetta Oslo, UTE Barozzi Veiga + Maio + Burgos Garrido, UTE Sou Fujimoto + Gras + Aldayjover y UTE Decas_b720_CeC, todas ellas formadas por una combinación de estudios locales e internacionales.

La selección de estas cinco candidaturas se ha llevado a cabo de acuerdo con la valoración de obras ya realizadas y presentadas por los autores y especialistas de estos ámbitos: arquitectura, urbanismo, acústica, diseño y comunicación audiovisual y nuevas tecnologías.

Los cinco equipos deberán desarrollar una propuesta arquitectónica completa y el ganador recibirá el encargo de redactar el anteproyecto, el proyecto básico y las fases posteriores, mientras que los equipos finalistas recibirán una compensación de 25.000 euros cada uno.

El edificio del Liceu Mar de Barcelona tendrá una superficie estimada de unos 9.000 metros cuadrados -en un ámbito total del proyecto de 46.500 metros cuadrados--, y la nueva urbanización contemplará el soterramiento de la vialidad para potenciar los espacios públicos alrededor del futuro equipamiento, el confort con espacios de sombra, el acceso a la lámina de agua y convertirse en un nuevo espacio central entre el Port Vell y la ciudad.

La empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa) se encarga de la gestión integral de la construcción del nuevo Liceu Mar, y por su parte el Puerto de Barcelona será el responsable de la urbanización de los entornos del futuro equipamiento.