El SEM atiende a 156 personas por el calor de jueves a sábado en Catalunya

Archivo - Varias personas en la playa, a 17 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a un total de 156 personas con afectaciones relacionadas con el calor entre el jueves 14 y el sábado 16 de agosto en Catalunya, informa el Govern de la Generalitat en un comunicado este domingo en el que pide "máxima prudencia" ante la tarde más crítica de la ola de calor y con riesgo extremo de incendio.

De las atenciones del SEM, en un 60% se ha requerido de activación de ambulancia, trasladando al afectado a un centro sanitario, mientras que un 40% han sido atendidas por el servicio 061 Salut Respon, y un 51,6% de los afectados han sido mujeres y un 48,4% hombres.

El calor nocturno por la madrugada del domingo al lunes afectará prácticamente a todo el litoral, desde el sur (con mayor intensidad) y hasta el Maresme (Barcelona), así como a las comarcas de Lleida e interior de Tarragona.

Para el lunes por la tarde se mantiene el aviso por calor intenso diurno, restringido únicamente en las comarcas del Segrià, Pla d'Urgell y Garrigues (Leida).

Según las previsiones actuales del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el aviso por calor intenso diurno finalizaría este lunes a las 20 horas, y en cuanto al calor nocturno, la noche del lunes al martes todavía se mantendrán los avisos en las comarcas del Baix Llobregat y Barcelonès (Barcelona).

PELIGRO DE INCENDIO

Por su lado, ante la excepcionalidad por el elevado riesgo de incendio este domingo, Protecció Civil ha recomendado a los municipios aplazar para hoy cualquier actividad con fuego o pirotecnia.

Agents Rurals ha extendido el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendio a 133 municipios de 13 comarcas y también se incrementa el número de municipios en nivel 3 por peligro muy alto de incendio forestal: 189 municipios repartidos en 24 comarcas.

Asimismo, continúa restringido el acceso a 9 espacios naturales: Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec d'Ares y Mont-roig.