El SEM atiende a 1 herido grave y a 4 menos graves por el accidente de Sant Andreu de la Barca

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 1 herido grave y a 4 heridos menos graves por el accidente de la tarde de este lunes en la A-2 en Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

Han sido trasladados al Hospital de Bellvitge, en el caso del herido grave, y a los hospitales de Bellvitge, Sant Boi y Moisès Broggi, en el de los menos graves, informa el SEM en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El SEM, que ha activado 13 unidades, ha atendido también a 13 afectados leves, 8 de los cuales han sido trasladados a distintos CUAPs, mientras el resto no han requerido traslado.