El SEM enseña a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar en 6 ciudades catalanas

Efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) enseña a la ciudadanía a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar - GOVERN

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha organizado este jueves talleres en seis ciudades catalanas para enseñar a la población el funcionamiento de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Parada Cardiorespiratoria (ACR).

Concretamente, los talleres se han realizado en Blanes (Girona), Igualada, Barcelona, Lleida, Tortosa y Tarragona, donde los asistentes han puesto en práctica los conocimientos adquiridos, informa el Govern en un comunicado.

El SEM atiende cada día siete paradas cardiorespiratorias de media en Catalunya, unas 2.700 al año, y según los datos de la Conselleria de Salud, en el 40% de los casos los testimonios que presencian el paro cardiaco inician las maniobras de RCP y un 30% de los afectados llega con vida al hospital, siendo un 9% los que reciben el alta con un buen resultado neurológico.

El director médico del SEM, Jorge Morales, ha subrayado la importancia de actuar con inmediatez: "Los primeros minutos son críticos y llamar al 112 desde el primer momento es clave", ha afirmado, además de apuntar que es necesario perder el miedo a intentar realizar las maniobras porque hay poco que perder y mucho a ganar.

Por regiones sanitarias, la Metropolitana Norte registró 608 paradas el año pasado; en Barcelona ciudad se documentaron 474 casos; en cuanto a Girona, fueron 459 las atenciones y en la zona Sur se produjeron 355; finalmente, en el Camp de Tarragona se registraron 208 casos, en el Penedès 182, en la Catalunya Central 160, en Lleida 158, en Terres de L'Ebre (Tarragona) 68 y en L'Alt Pirineu i Aran 43.