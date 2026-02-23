El SEM resuelve el contrato de helicópteros con Eliance y aprueba uno de urgencia con SAF

Uno de los helicópteros - SALUT

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha aprobado la resolución total del contrato con Eliance, empresa que hasta ahora prestaba el servicio aéreo medicalizado con bases en Girona y Móra d'Ebre (Tarragona) y ha aprobado uno de emergencia con la empresa SAF, que asumirá el servicio.

La previsión es que Eliance dejara de dar servicio desde este domingo 22 de febrero, y que a partir de este lunes SAF empiece a operar con un nuevo helicóptero medicalizado con base en Girona, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado.

SAF también a partir de este lunes comenzará la contratación y formación de los profesionales para iniciar el servicio con el cuarto helicóptero, y se prevé que esta aeronave pueda comenzar a operar en pocas semanas, durante el mes de marzo.

Hasta la puesta en marcha del cuarto helicóptero, el SEM desplegará un dispositivo de contingencia que prevé la reubicación "estratégica" de los 3 helicópteros operativos, además de un refuerzo terrestre con ambulancias medicalizadas adicionales.

Esta contratación de emergencia es una "solución temporal que debe permitir prestar la totalidad del servicio de helicópteros medicalizados en Catalunya".

"DIFICULTADES" PARA CUMPLIR EL CONTRATO

Salut añade que últimamente el servicio aéreo del SEM había estado afectado por las "dificultades de Eliance para dar cumplimiento al contrato suscrito con el SEM, que establece la obligación de sustituir los aparatos cuando estos entran en mantenimiento o se produce una incidencia técnica".

Paralelamente, el SEM iniciará una nueva licitación para la adjudicación definitiva del servicio de los 4 helicópteros medicalizados en Catalunya, que se prevé que se pueda poner en marcha durante 2027.

Los 3 helicópteros disponibles se situarán en La Seu d'Urgell (Lleida), Girona y Reus (Tarragona), lo que "permitirá garantizar la asistencia a las zonas más alejadas del territorio", y en total el SEM dispone de 444 unidades en el territorio y 4 de ellas son helicópteros medicalizados.