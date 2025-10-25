Un seminario de Plataforma per la Llengua analiza el catalán como factor de conexión y progreso - PLATAFORMA PER LA LLENGUA

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han asistido este sábado al seminario 'La paraula que ens fa créixer. El català com a factor de connexió i progrés', organizado por Plataforma per la Llengua en la Casa Convalescència de Barcelona, informa la entidad en un comunicado.

Los conferenciantes, Antonio Di Paolo, Joan Pujolar y Maria del Mar Vanrell, han analizado la relación del catalán con el progreso personal y la cohesión social, y han explicado cómo en Catalunya la lengua propia ha sido "una herramienta para satisfacer ambas necesidades".

El seminario forma parte de Semicercles, la marca que agrupa el trabajo de generación de discurso y de ideas de la entidad, y ha repetido "el éxito de las tres primeras ediciones".

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha destacado en el discurso de bienvenida el papel de Semicercles como "punto de encuentro para promover conocimiento y marcos conceptuales para normalizar y restituir ámbitos de uso del catalán".

Por su lado, el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha recordado el papel a los recién llegados que busca aportar el Pacte Nacional per la Llengua: "Queremos equiparar la cantidad de nuevos hablantes con la de población inmigrada, y ganar a 100.000 hablantes cada año. Es una cifra muy ambiciosa, pero factible".