Sergi Doria antologa el periodismo popular español de los años 30 en 'Los años amarillos'

"No existen géneros mayores o menores sino calidad de ejecución o fraude"



BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Sergi Doria acaba de publicar en Edhasa 'Los años amarillos', una amplia selección de artículos publicados en los años 30 que reflejan un género literario popular y una España popular.

En declaraciones a Europa Press, ha opinado que esa década dio lo mejor del periodismo español, mientras que hoy ese tipo de información popular "se ha contaminado con las redes sociales y la telebasura".

Este libro cierra su trilogía en Edhasa sobre "la mirada intrahistórica" en la época: antes publicó 'Un país en crisis' (2018), con crónicas que reflejan la modernidad del periodismo español, y 'Mujeres en primera plana' (2020), con artículos y reportajes de mujeres y algunos hombres que reflejan a la mujer de entonces.

El tercer libro aborda el periodismo popular con historias reales que el lector puede situar en el periodismo sensacionalista o 'amarillo' "pero son también cultura pop" porque, según el autor, incluyen arquetipos que han alimentado artes de masas (folletín, cine, cómic, literatura 'pulp' y series de televisión).

HECHOS QUE PODRÍAN SER ACTUALES

Doria concluye que los hechos que tratan los artículos que compila sucedieron entonces y "podrían estar sucediendo ahora mismo", como corrupción, delincuencia, drogas, consecuencias trágicas de la crisis, transexualidad, casos paranormales y personajes singulares.

Para él, la frontera entre el periodismo que bebe de la mitología popular y el sensacionalismo es muy leve y "no existen géneros mayores o menores sino calidad de ejecución o fraude. Lo importante es hacerlo bien".

IGNACIO CARRAL Y MAGDA DONATO

Los textos seleccionados para el libro se podían leer en publicaciones como 'Crónica', 'Estampa', 'Imatges', 'Ahora' y 'Mundo Gráfico', fundamentalmente.

Entre los periodistas están Luis y Antonio González de Linares, Magda Donato, Vicente y Javier Sánchez Ocaña, Irene Polo, Mario Aguilar, Ignacio Carral, Ana María Martínez-Sagi, Francisco Madrid, Pedro Martín Puente, Federico Ribas Montenegro, Fernando de la Milla y José R. Ramos.

Doria destaca a dos: Ignacio Carral, que murió prematuramente en 1935 y define como precursor del Nuevo Periodismo y del periodismo de denuncia de Günther Wallraf, y Magda Donato, "otra maestra del periodismo de infiltración".

Sergi Doria Alburquerque (Barcelona 1960) es jefe de Cultura de 'ABC', profesor de Periodismo en la UIC y la URL, autor de ensayos sobre periodismo, literatura y Barcelona, y también de dos novelas: 'No digas que me conoces' (Destino 2015) y 'La verdad no termina nunca' (Destino 2018).