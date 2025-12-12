Sergio Dalma actuará en el festival Sons del Món de Roses (Girona) el 7 de agosto

Cartel del concierto - PROMO ARTS MUSIC

GIRONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sergio Dalma actuará en el festival Sons del Món, en la Ciutadella de Roses (Girona), el 7 de agosto de 2026, donde presentará su nuevo disco 'Ritorno A Via Dalma', informa el festival en un comunicado este viernes.

15 años después de la publicación de 'Via Dalma', el cantante propone en su nueva gira un "viaje por la música italiana" con versiones de Rafaella Carrá, Battiato, Albano o Laura Pausini, entre otros, en un repertorio donde no faltarán sus éxitos.

Esta nueva confirmación se suma al concierto ya anunciado de Pablo Alborán el 25 de julio en la Ciutadella de Roses, donde presentará su nuevo disco 'KM0' y la que será su "única" actuación del verano en Catalunya.