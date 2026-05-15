Una serpiente invasora "amenaza" con extinguir la lagartija de las Pitiüses, según el Creaf

Foto de la culebra de la herradura (Hemorrhois hippocrepis) nadando - RUBÉN CASAS - CREAF

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por el Creaf advierte de que la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), una serpiente invasora que ocupa ya el 90% de Ibiza y puede nadar hasta los islotes, "amenaza" con extinguir la lagartija de Pitiüses (Podarcis pityusensis).

Publicada en 'Ecology', constata que estas serpientes "no solo han arrasado" con las lagartijas de la isla principal, sino que, al ser capaces de nadar por el mar, también están extinguiendo poblaciones con coloraciones únicas de los islotes cercanos, informa el Creaf en un comunicado este viernes.

El estudio analiza la evolución de la invasión de la culebra de herradura en Ibiza, especie que llegó a la isla hace casi 20 años a través de la importación de olivos y ya se ha detectado también en Formentera.

Los investigadores, que están realizado este trabajo desde hace seis años en las Islas Baleares, señalan que la lagartija pitiüsa ha sufrido una "reducción drástica" en los últimos 20 años y que podría desaparecer por completo de la isla.

Para llevar a cabo el estudio, en el caso del islote de Santa Eulària, instalaron 12 trampas y capturaron hasta 58 ejemplares de serpiente entre 2023 y 2025; y también compararon lagartijas observadas en los mismos transectos con un censo de 2016: "Mientras que ese año se habían registrado 72 lagartijas, en 2023 solo se detectaron 3 y en 2025 ya no se observó ningún ejemplar", dicen.

Así, han constatado la extinción de las poblaciones de esta lagartija en una decena de islotes, entre ellos Santa Eulària o s'Ora: al tratarse de islotes pequeños, esta extinción sucede muy rápidamente, "porque solo unas pocas serpientes pueden acabar con toda la población en cuestión de pocos meses".