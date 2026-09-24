Serra (BComú) reprocha a Collboni "incumplimiento de acuerdos" y concesiones al lobby turístico

Serra en declaraciones a los medios este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, ha alertado este jueves del "incumplimiento de acuerdos" del gobierno del alcalde, Jaume Collboni, en su propuesta de Ordenanzas Fiscales para 2027, y de concesiones al lobby turístico.

En declaraciones al llegar la comitiva municipal al consistorio tras la misa de la Mercè, ha recordado que pactaron con el PSC y ERC subir al máximo el impuesto a los cruceristas de escala con objetivo "disuasorio", pero que el gobierno lo ha acabado haciendo progresivo para recabar el apoyo de Junts.

Asimismo, ha avisado de que Collboni pretende "rebajar el recargo turístico" en 10.000 plazas hoteleras, y ha remarcado su propuesta para hacerlo progresivo teniendo en cuenta el tipo de hotel, subiéndolo al máximo en los que sean de gran lujo.

Respecto a la encuesta del Gesop publicada este jueves en 'El Periódico de Catalunya', que otorga al PSC la victoria con 9-10 concejales en las próximas municipales, seguido de ERC con 6-7 y BComú, Junts y AC con 5-6, ha afirmado que es una "buena noticia" para las fuerzas progresistas.

También ha señalado que el objetivo ahora es dirimir quién será el encargado de liderar este bloque de izquierdas, después de que Collboni lo haya "menospreciado" los últimos tres años, y malgastando al no dar soluciones a los grandes problemas de la ciudad.