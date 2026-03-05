Servihabitat cierra la venta de un edificio terciario en San José de la Rinconada (Sevilla) - SERVIHABITAT

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Servihabitat ha cerrado la venta de un edificio terciario en San José de la Rinconada (Sevilla), actualmente en fase de obra en curso y con una superficie construida de 10.352 m2 que integra 36 oficinas con garajes vinculados, 17 locales comerciales y 88 plazas de aparcamiento independientes, informa en un comunicado este jueves.

El 'asset manager' ha destacado que el inmueble destaca por su conectividad con los principales nudos de comunicación de la provincia, consolidándose como "una opción idónea para empresas y profesionales que buscan espacios funcionales, versátiles y bien situados dentro del área metropolitana de Sevilla".

El director de Producto Profesional de Servihabitat, Luis Sánchez, ha subrayado que esta operación "refleja la capacidad de la empresa para transformar activos con alto potencial en oportunidades reales para empresas e inversores".

Estas operaciones se enmarcan en una actividad comercial sostenida de la compañía durante 2025.

Servihabitat ha formalizado ventas de activos profesionales por un importe aproximado de 300 millones de euros, abarcando todo tipo de inmuebles --suelos, locales, naves industriales y oficinas-- dirigidos al público inversor.