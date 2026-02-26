Servihabitat vende un edificio de oficinas en construcción en Tenerife

El director de Producto Profesional de Servihabitat, Luis Sánchez - SERVIHABITAT

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Servihabitat ha cerrado la venta del edificio de oficinas en construcción denominado Magnum Office Center - Los Rodeos, ubicado en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), junto al aeropuerto, informa en un comunicado este jueves.

El activo se compone de dos edificios de oficinas sobre rasante, así como dos plantas de aparcamiento, en el que se han proyectado 46 oficinas y 82 plazas de parking, y puede adaptarse a uso residencial.

El director de Producto Profesional del 'servicer', Luis Sánchez, ha puesto en valor que la operación "demuestra la capacidad de Servihabitat para poner en valor activos con alto potencial".

La empresa ha subrayado que la venta pone "de relieve la capacidad de Servihabitat para gestionar y maximizar el potencial de activos en distintas fases y ubicaciones estratégicas".

Ha recordado que, durante 2025, vendió activos profesionales por valor de cerca de 300 millones de euros, entre suelos, locales, naves industriales y oficinas.