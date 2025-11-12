Sidonie publica 'Catalan Graffiti': "El lenguaje es como una guitarra o un teclado más"

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante y guitarrista de Sidonie, Marc Ros, ha asegurado que utiliza la lengua como arreglo en el estudio y que, para él, "el lenguaje es como una guitarra o un teclado más".

En una entrevista de Europa Press junto a sus compañeros Jesús Senra (bajo) y Axel Pi (batería), ha asegurado que su nuevo disco, 'Catalan Graffiti', que publica este viernes Sonido Muchacho, supone para ellos "un doble salto mortal" al ser el primero íntegramente en catalán, lo que se suma a los nervios habituales de antes de sacar un álbum.

CANTAR EN LA LENGUA MATERNA

Ros ha explicado que les hubiese gustado sacar antes un disco en catalán --su lengua materna y la de Pi, y actual lengua familiar de Senra-- pero que las canciones no llegaban: "Cuando tuvimos un grupo de canciones que eran lo suficientemente bonitas, dijimos que era el momento".

Pi ha añadido que también ha influido el momento vital que viven, así como las circunstancias de la escena pop catalana, y ha remarcado que la ilusión nace de ver que los tres estaban en la misma línea y que querían hacer el disco en catalán.

"Sentía que Marc se liberaba, se le llenaban los pulmones no solo del aire con el que emitía las palabras, sino seguramente con un sentimiento diferente del que había tenido anteriormente", ha explicado Pi, que añade que eso no supone una renuncia a lo vivido hasta ahora.

El batería ha explicado que Marc siempre ha escrito en primera persona y asegura que siempre han sabido verle a él, pero que cuando lo hacía en inglés o castellano, le veían con una máscara, como si fuese un personaje.

"Es muy curioso y es algo que no habíamos experimentado hasta ahora. Marc sigue hablando en primera persona, sigue hablando de sus penúrias y sus alegrías, pero esta máscara ya no está", ha dicho Pi.

EL MULTILINGÜISMO DE 'LUX'

Preguntado por el nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', que mezcla 13 idiomas, incluidos catalán y castellano, Ros asegura que a la cantante debería agradecérsele "el regalo de cantar en catalán" en un disco que dará la vuelta al mundo y del que aún se hablará de aquí a 100 años.

"Tampoco veo polémica, que cante como quiera. En castellano, en catalán, en italiano, en francés, en esperanto, lo que quiera", zanja Senra.

INFLUENCIAS MUSICALES

'Catalan Graffiti' recoge el sonido de algunos de los referentes directos de Sidonie: The Beatles --que protagonizan uno de los temas del disco--, The Smiths y The Cure, entre otros, pero también destacan las influencias de grupos catalanes que aparecen "por primera vez" en este disco, como Mazoni, Els Pets y Sopa de Cabra.

"Son cosas que quizás no verás de forma clara, pero que están en el inconsciente. No puedes escapar de la influencia de Umpah-pah, porque todos los escuchábamos cuando éramos jóvenes", ha apuntado Ros.

El cantante, que ubica la banda en "la escuela de los dos minutos y medio", ha reivindicado su condición de poperos, en sus palabras, y ha dicho que el objetivo es utilizar la sencillez para hacer sentir mucho en pocos minutos, partiendo a menudo de experiencias autobiográficas.

Ros asegura que, a diferencia de otras bandas de pop actuales, compone desde el 'yo': "Partimos de la base de que yo estoy jodido; tú, oyente, también estás jodido; vamos a bailar. Es un poco el objetivo de siempre de Sidonie".

POP DE GUITARRAS

Sidonie defiende el pop con guitarras, batería y bajo, y se identifican con otras bandas de su misma discográfica, que tiene a Cariño, Hinds y Carolina Durante, entre otros: "Julieta, Mushka y Figa Flawas nos gustan mucho, pero nosotros vamos por otro lado", ha dicho Ros.

En esta cuestión, el vocalista ha defendido que Catalunya debería fijarse en lo que pasa en Madrid: "Si Carolina durante son capaces de llenar un Movistar Arena, creo que La Ludwig Band podría estar haciendo un Sant Jordi Club".

Además, ha señalado que en Madrid hay un auge de grupos femeninos que ya se está replicando en Catalunya, con ejemplos como el de Al·lèrgiques al Pol·len.

CONCIERTOS Y FIRMAS

Sidonie presentará el disco con un concierto en la sala Apolo de Barcelona el 27 de febrero, pero antes esperan visitar "sitios pequeños" --liberarías, coctelerías, salas de conciertos-- en formato acústico, ha explicado Pi.

"A partir de aquí, llevar el catalán a todo el mundo: a Latinoamérica, a España, a cualquier lugar donde nos llamen. Presentar el disco con orgullo, seguridad, confianza y esperanza, porque es un disco que nos gusta mucho", ha añadido Senra.