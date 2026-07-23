Siguen cortadas la R2, R2 Nord y R11 de Rodalies por el socavón en Montcada (Barcelona)

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de Rodalies R2, R2 Nord y R11 siguen cortadas este jueves tras el derrumbe de una de las paredes en un pozo de las obras del soterramiento que lleva a cabo Adif entre Montcada i Reixac y Sant Andreu (Barcelona) este miércoles sobre las 13.50, que provocó que una grúa de gran tamaño fuera engullida por el socavón.

Las líneas R2 y R2 Nord circulan este jueves con demoras de 20 minutos de media en el tramo entre Maçanet Massanes (Girona) y Montcada i Reixac (Barcelona) a causa de la incidencia, ha informado Rodalies en su web.

La R11 circula entre Cerbère (Francia) y Granollers (Barcelona) y se ha establecido un servicio alternativo por carretera directo hasta Sant Andreu (barcelona).

Desde Sant Andreu hasta Barcelona recomiendan usar las líneas R2 y R2 Nord.

Adif explicó este miércoles que controlará cada 24 horas si hay movimientos en la zona del socavón.