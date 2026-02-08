Sílvia Munt, Gaudí d'Honor: "Me he dado cuenta que siempre me ha gustado ser inclasificable"

La actriz y directora Sílvia Munt, Guadí d'Honor 2026 - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz y directora Sílvia Munt ha recibido este domingo el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter en la gala que se celebra en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, y ha reivindicado: "Me he dado cuenta que siempre me ha gustado ser inclasificable".

Ha recibido el galardón de manos del director Fernando Trueba y ha subrayado que en momentos como el actual es necesario ser "niños desvergonzados, personajes inclasificables para hacer preguntas incómodas e ir más allá".

Ha afirmado que en tiempos de algoritmos e irrupción de la inteligencia artificial, ha dicho que se tiene que librar la batalla y ser esos personajes inclasificacles que dudan, que hacen preguntas y necesitan esta incertidumbre.

Ha celebrado la concesión del galardón, que ha dedicado a sus padres, y ha subrayado la ilusión de ser apreciada por la profesión y de haber recibido tantos mensajes cuya sinceridad le provocaba una emoción genuina, lo que le hace pensar en un sentimiento de "familia".

Ha subrayado que a lo largo de estos años ha tenido suerte de estar acompañada de compañeros que viven el cine como si fuesen criaturas, y ha enfatizado que esa es la magia y la esencia del cine: "Esta profesión me ha permitido soportar mejor la realidad".