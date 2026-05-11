Simón afirma que Indra quiere consolidar Catalunya como hub tecnológico del sur de Europa

IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indra Group, Ángel Simón, ha subrayado que Indra es uno de los mayores empleadores tecnológicos de Catalunya con cerca de 3.500 profesionales dedicados a la innovación y al desarrollo de proyectos, y que creará 1.500 empleos más hasta 2027 para consolidar Catalunya como hub tecnológico del sur de Europa.

Así lo ha afirmado durante su primera intervención pública como presidente de Indra este lunes en el IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, en el que también participan el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, y la responsable en Catalunya, Anna Ortí.

Simón ha destacado que los equipos de Indra destacan por el "empleo de calidad" y por el conocimiento en tecnologías digitales, ciberseguridad, ciberdefensa, espacio, comunicaciones seguras e inteligencia artificial.

Ha subrayado que IndraMind refleja el compromiso de la compañía con una inteligencia artificial "soberana y segura" y que su desarrollo muestra su visión de la independencia tecnológica que creen que debe tener dentro de la autonomía europea, contribuyendo al fortalecimiento industrial y científico de Catalunya y de España: "Desde aquí exportamos y exportaremos tecnología a todo el mundo".

Para construir esta soberanía tecnológica, que permita salvaguardar "nuestra seguridad y nuestras libertades", ha afirmado que Indra necesita un ecosistema de colaboradores y que cada uno debe aportar el valor que tiene.

En este sentido, ha destacado que Indra cuenta con una amplia red de empresas colaboradoras, pero todavía no lo hace con el 60% de las que han asistido a este encuentro, por lo que el reto es que después de este acto surjan nuevas alianzas.

TALENTO

Reunidos bajo el lema 'Innovar, avanzar, crecer. Todos unidos, más fuertes. El momento es ahora,', Simon ha afirmado que Indra lleva más de 30 años apostando por Catalunya porque tiene las condiciones para liderar la transformación del sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.

La capacidad industrial, el potencial tecnológico y el talento que se encuentra en Catalunya le otorga "la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha".

Finalmente, ha subrayado que Europa necesita una base industrial sólida para preservar su autonomía, su soberanía, sus libertades y modo de vida, y que Indra está preparada para liderar este reto como socio fiable de las instituciones y como empresa tractora de la industria, impulsando a Catalunya y otros territorios para que generen capacidades estratégicas, empleo cualificado y oportunidades para los jóvenes.