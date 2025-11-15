Un simulacro en una empresa de Lleida evalúa la respuesta ante un accidente de riesgo químico

LLEIDA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat y la empresa Exolum organizaron este viernes por la mañana un simulacro de incendio en las instalaciones de la empresa en Lleida, durante la maniobra de carga de un camión cisterna, para evaluar la coordinación y respuesta de los equipos de emergencias en caso de accidente de riesgo químico.

Se puso a prueba el Plan de Autoprotección (PAU) de la instalación y la activación del Plan especial de emergencia exterior del sector químico (PLASEQCAT), informa Protecció Civil en un comunicado este sábado.

El simulacro sirvió para poner a prueba los procedimientos de actuación en caso de emergencia del personal de la instalación y coordinación, protocolos de avisos y comunicación entre todos los cuerpos operativos.

Los Bombers de la Generalitat participaron con una decena de efectivos, con dos vehículos de agua y la autoescalera del parque de Lleida, y un vehículo ligero de mando y coordinación.

El Sistema d'Emergències Mèdiques, con 2 ambulancias, y Mossos d'Esquadra, para garantizar la seguridad y el orden público, también participaron en el simulacro.