El síndic de Greuges defiende el CatSalut y aboga por afrontar los déficits y retos de futuro

PSC, Cs y PP piden su dimisión

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha defendido que el Servei Català de la Salut (CatSalut) es "un modelo de una calidad excelente" y ha instado a cuidarlo y afrontar los déficits y los retos de futuro para que no se vaya a pique.

Ribó ha comparecido este lunes en comisión parlamentaria para informar a los distintos grupos sobre sus actuaciones en materia de salud y sobre las declaraciones en las que alertó del "sobrecoste" causado en las listas de espera por personas de fuera de Catalunya que vienen a operarse a hospitales catalanes.

Ha asegurado que el titular que se extendió entre los medios de comunicación no se correspondía con las declaraciones que hizo y ha insistido en que no le incumbe ni a él ni a su equipo mirar las listas de espera: "Evidentemente hay un problema de listas de espera, pero nos equivocaremos si ponemos el foco donde no toca".

Ribó ha argumentado que el sobrecoste de las personas de fuera de Catalunya es uno de los déficits, no el principal, ha considerado que "aún hay margen de mejora en la gestión", y ha animado a seguir trabajando para acercar los tiempos de espera reales a aquellos que se han fijado como razonables.

Ha apuntado que la baja retribución de los profesionales sanitarios, la falta de inversiones para la investigación y la innovación tecnológica, el envejecimiento del personal y el relevo generacional son retos que "deberían preocupar" a todos los grupos políticos.

POCAS QUEJAS

Además de las listas de espera, el síndic ha apuntado otros aspectos a mejorar como la dificultad para acceder al historial clínico de un paciente, las negligencias médicas, la situación de la atención primaria o el trato "deficiente, vejatorio y humillante" que han recibido algunos pacientes.

Asimismo, Ribó ha señalado que el número de quejas en materia de salud en Catalunya durante los últimos diez años es "desproporcionadamente bajo" sobre el número de usuarios que utilizan el CatSalut, por lo que ha insistido en la calidad del sistema sanitario catalán.

RETOS A MEJORAR

Ribó ha comentado que la quejas sobre la atención de urgencia ponen de manifiesto que el tiempo de espera para ser atendido, la ubicación y las condiciones "no son las adecuadas y tienen afectaciones importantes" al derecho a la intimidad y la confidencialidad.

Mejorar la atención a la persona y a sus familiares durante el proceso final de vida, trabajar en medidas paliativas de confort y subsanar las demoras del transporte sanitario son otras de las quejas que ha recogido Ribó.

PIDEN SU DIMISIÓN

La diputada del PSC Marta Moreta ha pedido su dimisión porque considera que "ha perdido la imparcialidad", y ha mostrado sus dudas sobre si Ribó es capaz de responder a la responsabilidad del cargo que representa.

Por parte de Cs, la diputada Blanca Navarro también ha instado a Ribó a dimitir "por su sentido del deber" ya que, a su juicio, prioriza sus propios intereses cuando debería ser neutral.

El diputado del PP Santi Rodríguez ha asegurado que le produce "vergüenza ajena", y que el hecho de que no haya reconocido el error de aquellas declaraciones reafirma la opinión que debe dimitir.

LOS RECORTES EN SANIDAD

El diputado de comuns Marc Parés ha defendido que con el proyecto de Presupuestos que se está tramitando "se podrán revertir los diez años de austeridad" que iniciaron los recortes.

El diputado de la CUP Carles Riera también ha apuntado que el estado actual del sistema sanitario catalán se debe a los recortes y ha asegurado que se encuentra en "un proceso de degradación".

POLÍTICAS ESPECÍFICAS

La diputada de ERC Gemma Espigares ha abogado por "fidelizar profesionales y retener el talento para impulsar el sistema" y ha explicado que hacen falta unas políticas específicas para hacerlo posible.

Por último, el diputado de JxCat Lluís Guinó ha comentado que se debe hacer "una compensación económica entre comunidades autónomas" para hacer un planteamiento universalista de la salud.