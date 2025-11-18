El Síndic de Greuges impulsa un nuevo modelo de evaluación de transparencia para 2026-2028

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Gregues ha impulsado un nuevo modelo de evaluación de la transparencia, que se implantará entre 2026 y 2028, que amplía el número de sujetos evaluados singularmente para incluir partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales y empresas y entidades privadas que reciben subvenciones públicas.

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, y el adjunto general, Jordi Palou-Loverdos, lo han presentado este martes a la Mesa del Parlament, informa la institución en un comunicado.

El nuevo modelo incorpora también la mejora de los modelos de cuestionarios, adaptados a los sujetos evaluados, con el objetivo de que, al finalizar el mandato actual, todos los sujetos sometidos a la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno, hayan sido evaluados de forma singular y personalizada.

Desde la aprobación de la Ley de transparencia, el Síndic de Greuges tiene el encargo de evaluar su cumplimiento, siendo uno de los aspectos la publicidad activa, es decir, toda aquella información que los entes están obligados a tener publicada en sus portales de transparencia.

Después de una década de evaluaciones, se ha impulsado un cambio metodológico con el objetivo de "ser más rigurosos", fomentar la corresponsabilidad de todos los sujetes, adaptarse a la diversidad territorial de Catalunya y aportar valor añadido a las administraciones.

INCREMENTO PROGRESIVO

El nuevo modelo prevé un incremento progresivo del número de entes analizados singularmente: si en la prueba piloto inicial se evaluaron 192 sujetos, en 2027 se prevé alcanzar un total de 1.650.

Estos sujetos incluirían la Administración local y autonómica, las universidades, los organismos de control y supervisión, los partidos políticos y las fundaciones vinculadas, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y una muestra de entes privados perceptores de subvenciones superiores a 100.000 euros y entes públicos dependientes de la administración.