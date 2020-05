El Síndic de Greuges insta al Govern a planificar el próximo curso presencial

Cree que la docencia online no garantiza el buen desarrollo del currículum a todos los alumnos

El Síndic de Greuges ha instado a la Conselleria de Educación de la Generalitat a planificar el próximo curso con presencialidad "para todo el alumnado" para garantizar el aprendizaje y combatir las desigualdades y evitar un modelo híbrido, combinando docencia online y presencial, así como un plan específico para los centros de alta complejidad.

En un informe publicado este martes, ha subrayado que la actividad lectiva a distancia no garantiza el buen desarrollo del currículum para todo el alumnado, de forma que la no presencialidad o semipresencialidad "no se puede mantener de cara al curso 2020-2021 en la medida de lo que sea posible".

Ha señalado que el retorno a la escuela durante este curso "no se puede hacer a cualquier precio" y debe estar supeditado a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y muy orientado a responder a necesidades específicas, sean de conciliación familiar, de atención a situaciones de vulnerabilidad y situaciones específicas como la preparación de la Selectividad u otras pruebas.

Por ello, ha propuesto continuar con el seguimiento de la actividad lectiva a distancia hasta final de curso y, en todo caso, abrir los centros escolares para organizar servicios de atención socioeducativa del alumnado, con una función lúdica y de refuerzo escolar y acompañamiento en el seguimiento de la actividad lectiva a distancia, siendo preciso también un plan específico para los centros de alta complejidad.

De cara al próximo curso, pide que planifique con la voluntad de "hacer todo lo posible" para iniciar el curso en modalidad presencial, con las dotaciones necesarias, la reorganización del tiempo y los espacios escolares y con el uso de espacios disponibles de la red de equipamientos del entorno de las escuelas.

El Síndic de Greuges ha considerado que la actividad lectiva por turnos en días alternos "no es una situación óptima", y ha remarcado que para ampliar la capacidad de atención en grupos más reducidos cabe la posibilidad de modificar el horario escolar.

Ha pedido al departamento que garantice las mismas condiciones de escolarización a todo el alumnado y ha subrayado que "no puede ser" que haya estudiantes que sigan diferentes modalidades en función de aspectos como la disposición de espacios, y ha considerado necesario incrementar las dotaciones docentes.

Ante la posibilidad de que el curso se inicie en situación de semiconfinamiento del alumnado o que sea necesario volver a situaciones de confinamiento, ha pedido tener garantizada la distribución de dispositivos electrónicos y conectividad.

ALTA COMPLEJIDAD

El Síndic de Greuges también ha planteado de cara al próximo curso una redefinición de los contenidos competenciales a desarrollar para cada nivel educativo, un acompañamiento de la transición de Primaria a Secundaria, adaptación de la evaluación para poner límites a la repetición y programa de refuerzo escolar y de acompañamiento familiar.

Asimismo, la institución pide que se desplieguen las convocatorias de ayudas a la escolaridad, previstas en la Ley de Educación de Catalunya (LEC), dar continuidad a las becas comedor en caso de no presencialidad o semipresencialidad, contratos programa con los centros públicos y concertados de alta complejidad y elaborar un plan específico para estos centros, con más plantillas y consolidación de sus proyectos educativos.