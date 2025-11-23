La síndica d'Aran defiende ser "ambiciosos" en la participación de tributos y en tener propios

La sindica de Aran, Maria Vergés, ha defendido en una entrevista de Europa Press ser "ambiciosos" en la participación del Conselh Generau d'Aran en tributos de otras administraciones, y hasta en el despliegue de impuestos propios. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

Vergés ve "de toda lógica" que Aran pueda elegir directamente a un diputado del Parlament

La sindica d'Aran, Maria Vergés, ha defendido ser "ambiciosos" en la participación del Conselh Generau en tributos de otras administraciones, e incluso el despliegue de impuestos propios, e ir desarrollando una estructura propia para ello.

"La ley nos permite, por un lado, participar de impuestos de tributos de otras administraciones o tenerlos propios. De momento somos ambiciosos, pero también debemos ir desarrollando nuestra propia estructura", ha dicho en una entrevista de Europa Press en Barcelona con motivo de su comparecencia anual ante el Parlament.

Ha afirmado que el anuncio de que el Conselh Generau d'Aran recibirá íntegramente la recaudación que hace la Generalitat de la tasa turística en la Val d'Aran (Lleida) permitirá inversiones y desarrollar "proyectos propios", y que el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación del Conselh que debe cerrarse el primer trimestre de 2026 es el más ambicioso.

"Es el más ambicioso de la historia y por primera vez incluye la disposición de la ley de Aran que dice que el Conselh puede participar de tributos de otras administraciones. Aquí está la clave del autogobierno, porque hasta ahora recibimos recursos mayoritariamente finalistas para gestionar las competencias, pero eso no da margen casi para políticas propias", ha valorado.

Ha añadido que reconocerá la corresponsabilidad financiera de la Val d'Aran y que dará estabilidad porque no dependerá de forma exclusiva de la aprobación de Presupuestos por parte de la Generalitat.

"Cada final de año existe la incertidumbre de si la Generalitat prorrogará o no prorrogará Presupuestos, de cuáles serán las partidas,... Así es muy complicado gestionar traspasos como el de salud, el de atención social, el de lengua y cultura, o el de turismo y promoción económica", ha dicho.

VIVIENDAS TURÍSTICAS

Vergés ha explicado también las dificultades en el acceso a la vivienda también en la Val d'Aran: trabajarán con el Govern para impulsar medidas en este ámbito, como la construcción en el marco del plan 50.000 viviendas que ha puesto en marcha el Ejecutivo.

También considera importante el control de las viviendas de uso turístico, y ha dicho que la administración que dirige tiene capacidad inspectora, pero "no tiene los medios ni los recursos" necesarios para eso.

LENGUA ARANESA

Sobre el uso social del aranés, ha lamentado el poco uso y ha afirmado que trabajan con el nuevo Departament de Política Lingüística que dirige Francesc Xavier Vila para actualizar el traspaso de las competencias ante la falta de medios.

Ha dicho que una propuesta importante debe ser la creación de una plataforma de contenidos audiovisuales que, mediante la IA , permita "clonar contenidos audiovisuales en diferentes lenguas minorizadas".

JJ.OO. DE INVIERNO

Preguntada por si las administraciones deberían recuperar el proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno en Catalunya y Aragón, que ha defendido en distintas ocasiones, ha respondido que para ella es un episodio cerrado: "Tuvimos la oportunidad y la perdimos, y ahora mismo creo que debemos centrar la mirada en otras cuestiones".

"Necesita mucha complicidad que en aquellos momentos no acabamos de tener, y que dudo que ahora la tuviéramos", y ha lamentado que fracasara porque era un proyecto que no requería grandes instalaciones, pero comportaba grandes inversiones para el Pirineo que, por ejemplo, no está bien comunicado.

DIPUTADO DE ARAN

Sobre la posibilidad de que Aran escoja de forma directa a un diputado del Parlament, propuesta que Vergés ha planteado en más de una ocasión, ha dicho que sería "de toda lógica", y que la mantiene, pero que parece complicado.

"Esto va muy vinculado a la ley electoral de Catalunya, y este ya es un debate que a Aran se le escapa, y que Catalunya parece que, a día de hoy, no tiene mucho interés en abordar. Creo que sería de toda lógica que esto fuera así, como ocurre en otros parlamentos europeos", ha argumentado.