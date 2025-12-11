La Síndica de Greuges defiende un "acuerdo de país" en Catalunya contra el sinhogarismo

Moret, Collboni, Giménez-Salinas, Martínez Bravo y Trabado en la mesa de este jueves. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha defendido este jueves un "acuerdo de país" en Catalunya contra el sinhogarismo, trabajando conjuntamente entre Generalitat, ayuntamientos y entidades locales para dar una respuesta de carácter unitario.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa tras la mesa institucional sobre sinhogarismo convocada por ella misma, en la que se han abordado nuevos datos recabados sobre la cuestión por parte del Síndic y se han planteado líneas de trabajo sobre posibles soluciones.

A la mesa han asistido también la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, y alcaldes de varios municipios catalanes.

La Síndica ha destacado la urgencia de abordar la cuestión: "Yo cuando paso por según qué sitios tengo un sentimiento extrañísimo. Ves a la gente cómo es, no me quiero ni imaginar que nos pueda pasar. Yo hablo a menudo con estas personas y creo francamente que necesitan una respuesta".

Ha asegurado que las soluciones no serán rápidas de encontrar pero "merece la pena intentarlo", porque las personas sin hogar tienen derecho y opciones reales de salir de esa situación, y eso beneficiaría también a la ciudadanía.

LIDERAZGO Y RECURSOS

Giménez-Salinas ha dicho que el acuerdo debe contar con múltiples liderazgos, y que lo ve factible: "Lo que más cuesta es poner de acuerdo a la gente, pero de lo que hablaban en la mesa no era tan distinto".

La Síndica ha apuntado que, en la mesa, los alcaldes han pedido recursos para poder trabajar: "Se está hablando de una Ley que está en el Parlament. Las leyes están muy bien, pero las leyes necesitan recursos".

La institución ha propuesto 5 grupos de trabajo en distintos ámbitos, como salud mental, territorio, o gestión de datos, para que ayuntamientos y entidades --estén representados en la mesa este jueves o no-- se adhieran, y más adelante, hacia la primavera, poder hacer otra reunión con las propuestas concretas sobre la mesa.

VALORACIÓN MUY POSITIVA

Martínez Bravo ha valorado "muy positivamente" la reunión, destacando los esfuerzos de coordinación entre distintas administraciones para coordinarse, y ha asegurado que la Generalitat acompañará a los ayuntamientos con más recursos y más datos; asimismo, ha explicado que ya están en conversaciones preliminares con varios alcaldes para abrir centros de atención al sinhogarismo en sus municipios.

"Todas las voces son bienvenidas, todos los impulsos de coordinación son bienvenidos, sobretodo para arrojar luz a un fenómeno al que debemos estar muy atentos para que no sea tergiversado por colectivos específicos que quieren deshumanizar a estas personas, cuando al fin y al cabo no se nos debe olvidar que el drama del sinhogarismo es una vulneración de los derechos humanos", ha dicho.

EL PRAT Y BADALONA

Preguntada por la decisión de Aena de cerrar el acceso al Aeropuerto de Barcelona-El Prat a personas sin billete, ha afirmado que "no ha sido consensuada" con la Generalitat y que no la comparten, y ha apuntado que ya están en coordinación con las áreas de servicios sociales para redoblar esfuerzos en ese sentido.

Sobre el desalojo del bloque B9 de Badalona (Barcelona), ha reconocido que es una situación complicada y ha señalado que se están "coordinando de la mejor forma posible" con los servicios sociales de la ciudad desde la Conselleria para abordarlo, y que ya han hecho un análisis para detectar los casos más vulnerables.

TERCER SECTOR

Por su parte, Trabado ha apuntado que el sinhogarismo es "una muestra de la falta de cohesión" de la sociedad catalana, y ha pedido dedicar más recursos a la cohesión social y, entre otros, más recursos a los ayuntamientos para poder trabajar en servicios sociales.

Asimismo, ha asegurado que las entidades del tercer sector social deben ser "determinantes" a la hora de configurar el pacto a nivel catalán, por el conocimiento y el arraigo que tienen sobre el territorio.

EL INFORME

El informe del Síndic de Greuges abordado en la mesa registra un total de 6.724 personas en situación de calle en Catalunya, de las cuales 4.298 viven de forma aislada, y 2.434 en asentamientos; 3.556 están en seguimiento por parte de servicios sociales (un 52,9% del total).

El 52% de los municipios del estudio (del Área Metropolitana de Barcelona o de más de 20.000 habitantes) afirman tener asentamientos, con un total de 409 registrados.

El trabajo recoge que el 87,2% de personas sin hogar son hombres y el 12,3% mujeres, y que los grupos de edad más representados son los que van entre los 31 y los 60 años de edad.