La Síndica de Greuges investiga los abusos sexuales de los jesuitas en Bolivia

Archivo - La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, comenzará a investigar los abusos sexuales cometidos por jesuitas catalanes enviados a Bolivia, según ha podido confirmar Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico' este miércoles, la Síndica ha incorporado estos casos tras haberlo solicitado la comunidad boliviana de supervivientes en un informe, que se suman a la investigación de oficio sobre los abusos en los Jesuïtes de Casp, puesta en marcha en 2023.

La comunidad boliviana de supervivientes ha remitido al Síndic un informe con testimonios, documentación interna de la orden y un relato sobre cómo funcionó durante décadas "una dinámica de traslados, silencios y encubrimientos entre Catalunya y Bolivia".

La institución ya ha incorporado la información a la actuación abierta y ha pedido documentación a la Compañía de Jesús, si bien la situación está "todavía en una fase muy inicial".

La misma comunidad ha trasladado el informe al Parlament de Catalunya, reclamando que se cree una comisión de investigación para estudiar la dimensión internacional del caso y si hubo una posible inacción por parte de las administraciones públicas catalanas.