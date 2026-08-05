El Sindicat de Llogateres ve "muy preocupante" el dictamen del CGE sobre la compra especulativa

Archivo - La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, atiende a los medios de comunicación a su salida de una reunión con eurodiputados de la comisión de Vivienda, en la Oficina del Parlament Europeu, a 27 de mayo de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha tildado de "muy preocupante" el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que concluye que la proposición de ley de modificación de la ley de urbanismo para la limitación de las compras especulativas de vivienda, promovida por los Comuns y acordada con el Govern, vulnera el derecho a la propiedad privada.

En declaraciones en '3Cat' recogidas por Europa Press este miércoles, Arcarazo ha afirmado que la proposición de ley sí que tiene base constitucional y ha defendido que siga su tramitación parlamentaria a pesar del dictamen (que no es vinculante) del CGE.

"Este dictamen del CGE es una anomalía respecto al trabajo que se tendría que estar haciendo. Es una reproducción de los informes de la patronal", ha sostenido la portavoz del sindicato de inquilinos.

Arcarazo ha apuntado que el órgano consultivo, que emitió este martes su dictamen tras haberlo pedido los grupos de Junts y PP, "no tiene en cuenta la temporalidad de la medida", elemento clave para valorar la constitucionalidad" de la misma, según ella.

Asimismo, ha subrayado que el dictamen tampoco tiene en cuenta la "situación especulativa crítica", requisito para la medida limitativa del derecho a la propiedad.

La proposición de ley busca limitar la compra de inmuebles en zonas de mercado residencial tensionado para revenderlos a corto plazo o destinarlos a alquileres turísticos o de temporada, y deja en manos de los ayuntamientos su aplicación.