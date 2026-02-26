Sindicatos afirman que Educació les propone reducciones de ratios y esperan una propuesta salarial

Representantes sindicales en declaraciones a la prensa este jueves en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos presentes en la mesa sectorial con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat --Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CC.OO. Educació, CGT y UGT-- han afirmado que el departamento les ha propuesto reducciones de ratios en los próximos cursos, así como mejoras en educación inclusiva --con más dotaciones--, pero insisten en que siguen a la espera de una propuesta de mejora salarial.

En declaraciones a los periodistas este jueves, en el marco de la tercera reunión de esta semana para abordar las mejoras del colectivo docente con la Conselleria, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha asegurado que los sindicatos lucharán por conseguir una propuesta salarial que les sitúe con unos sueldos acordes a los precios de Catalunya, y tilda el aumento propuesto este miércoles por el departamento --de un 20% en 5 años-- de "irrisorio".

Las mejoras que los sindicatos aseguran que les ha trasladado el departamento es que, para el próximo curso, "ningún grupo salga con sobrerratio" y que en FP estén con ratios de 30; y, de cara al curso 2027-2028: que en Infantil y Primaria los grupos salgan con 20 alumnos; que en la ESO un 25% de centros tengan una ratio de 25; y que en Bachillerato un 40% de centros tengan una ratio de 30.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha considerado que no se está produciendo "un verdadero marco de negociación" en cuanto a la retribución, e insiste en que piden el 100% del complemento retributivo y que lo que ofrece el departamento es 144 euros brutos más al mes en 5 años.

Por CC.OO. Educació, Ester Vila valora la negociación con el departamento sobre las adjudicaciones de verano y el "esfuerzo" para la escuela inclusiva, aunque señala que en este aspecto falta concreción y que lo seguirán negociando igual que la mejora salarial.

Laura Gené (CGT) afirma que la "única propuesta que puede ser un cambio real" es la internalización de 300 integradores sociales, y critica que el departamento haya hablado con todos los sindicatos presentes en la mesa pero no con CGT, según ella; y Lorena Martínez (UGT) celebra las reducciones de ratios y espera que, en lo que queda de reunión, el departamento presente una propuesta salarial.