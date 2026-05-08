Sindicatos docentes piden a Illa "que se responsabilice" y que haya negociación antes del martes

Laura Gené (CGT), Andreu Mumbrú (Ustec·Stes), Ignasi Fernández (Aspepc·Sps) y Laia Fonts (La Intersindical) este viernes en el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical han pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "que se responsabilice" y contribuya a resolver la situación actual de los docentes catalanes, y llaman a que haya una reunión para negociar antes del martes de la semana que viene, cuando está convocada una huelga educativa en toda Catalunya.

Lo han dicho este viernes en rueda de prensa en el Parlament, tras reunirse con los grupos parlamentarios de Junts, ERC, Comuns y la CUP para abordar las mejoras de las condiciones docentes, así como la presunta infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes de este miércoles.

Por la Ustec·Stes --sindicato mayoritario en la educación de Catalunya--, el coordinador de acción sindical, Andreu Mumbrú, remarca que es "un conflicto de país" y que la responsabilidad última, según él, es de Illa como presidente, por lo que hacen un llamamiento a que contribuya a resolver la situación actual.

"No es deseable para nadie y se está malmetiendo a la educación del país. Y el máximo responsable de que se esté malmetiendo la educación del país es el Govern, que se niega a negociar", y reitera que, para evitar la escalada de la situación, tiene que haber una reunión para reabrir la negociación antes del martes.

PRESUNTA INFILTRACIÓN DE MOSSOS

Por otro lado, Mumbrú ha criticado que "se infiltran policías y se identifican a sindicalistas por ejercer su derecho" y cree que esta no es forma de responder al conflicto en la educación.

En nombre de los 4 sindicatos, pide explicaciones y comparecencias para conocer cuál ha sido el alcance de esta acción, ya que cree que el Govern "debe dar la cara", y asegura que se suman a la petición de los grupos de asunción de responsabilidades ante lo ocurrido.

RESTABLECER LA "DIGNIDAD DOCENTE"

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, asegura que han pedido la intervención de los grupos parlamentarios de Junts, ERC, Comuns y CUP para que les ayuden en este llamamiento a Illa para sentarse a negociar: "No hemos llegado a sentarnos en una verdadera mesa de negociación".

Explica que con los grupos han podido acordar que se presentará una propuesta de resolución el martes en el Parlament, e insiste en que sus reclamaciones pasan por el "restablecimiento de la dignidad docente, la subida del sueldo y recuperar la deuda de los sexenios", entre otras.

VEN "DERIVA AUTORITARIA" EN EL PSC

Por parte de la CGT Ensenyament, Laura Gené, ha llamado a encontrar soluciones y ha criticado la "deriva autoritaria que está cogiendo el PSC", e insiste en que el trabajo y la libertad sindical están reconocidos en la Constitución.

Sobre la presunta infiltración de Mossos, cree que sobrepasa cualquier línea aceptable en una sociedad democrática, dice, y añade: "Si el PSC quiere saber cuáles son las demandas de los sindicatos, y el plan de actuación ante la emergencia que vivimos, debe sentarse con los sindicatos".

"MANO TENDIDA" PARA NEGOCIAR

Laia Fonts, de La Intersindical, ha asegurado que le parece lamentable tanto la presunta infiltración de Mossos como la prueba piloto de Mossos en escuelas o la identificación de miembros sindicales, y asegura que "el PSC, cuando gobierna, siempre hace lo mismo".

Igualmente, afirma que los sindicatos tienen la "mano tendida" para sentarse a negociar con el Govern y comenzar a resolver el conflicto, pero insiste en que debe ser con condiciones dignas y que satisfagan a la mayoría del personal educativo catalán.