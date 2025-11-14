Sindicatos educativos catalanes llaman a la movilización para mejorar las condiciones laborales

Representantes educativos y profesionales de la educación este viernes por la mañana en la Plaça del Rei de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos educativos piden a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat han llamado a la movilización para reclamar la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, que pase por incrementar sueldos y reducir ratios y sobrecarga de trabajo, para la "mejora educativa" en Catalunya.

Así lo han expresado los representantes de los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CC.OO. Educació, CGT y UGT en declaraciones a los periodistas este viernes por la mañana en la Plaça del Rei de Barcelona, donde han pedido también "más recursos y menos burocracia" y han llamado a la ciudadanía a sumarse a la manifestación de este sábado a las 12 desde la plaza Urquinaona.

La portavoz de Ustec·Stes, el sindicato educativo mayoritario, Iolanda Segura, asegura que organizan la manifestación "después de un año de no negociación y de no cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la administración", y llaman a la ciudadanía a unirse para luchar por la educación catalana.

El portavoz de Aspepc·Sps, Andreu Navarra, ha insistido en que la situación de las retribuciones de los docentes es insostenible, en sus palabras, y que la manifestación de este sábado es un "ultimátum", ya que ve necesario reducir la burocratización y reivindicar sus derechos laborales.

LA "MOVILIZACIÓN IRÁ ADELANTE"

Por CC.OO. Educació, Ester Vila, reitera que o se abren las negociaciones con la Conselleria o la "movilización irá adelante"; asegura que el malestar en la educación va al alza y que es necesario reducir ratios y mejorar salarios porque esto repercutirá también en una mejora educativa.

La representante de la CGT Laia Estapé ha afirmado que el sistema educativo catalán está en crisis, dice textualmente, y que quieren que la acción de este sábado sea el primer paso de un ciclo de lucha: "Estamos seguros de que lo conseguiremos y habrá más acciones. Si no todo esto al PSC le pasará factura".

Por otro lado, Lorena Martínez, de la UGT, señala que en los centros educativos los profesionales están muy cansados y sin recursos, y añade que si el sistema educativo "se aguanta es gracias al personal en los centros, no por las políticas del departamento".

Durante las declaraciones, Segura ha leído la lista de otros sindicatos y entidades que se adhieren a la acción, como Intersindical, USOC, el Sindicat d'Estudiats, el SEPC, el Sindicat de Llogateres, Pindoc, Docents CAT, Docents de Filosofia, Plataforma del 0-3, Plataforma Ciències en Perill, Affac y las AFAs, entre otras.

PERSONAL LABORAL

Por otro lado, el personal laboral del departamento --es decir, el Personal de Atención Educativa (PAE), el personal de guarderías, el personal laboral docente, el profesorado de religión y el especialista en FP, entre otros-- también han expresado sus reclamaciones al departamento, que pasan por incrementar la plantilla estable, eliminar la sobrecarga y establecer una ratio adecuada.

También instan a asegurar la salud laboral; reconocer la profesionalidad con unas retribuciones "a la altura" y tener garantías profesionales, y exigen negociar con el departamento porque aseguran que no se han producido avances tangibles.