Sindicatos educativos reclaman un cambio "de modelo" por las PISA pese al cese de Sambola

Archivo - La portavoz del sindicato USTEC-STEs (IAC), Iolanda Segura, durante una huelga de jornada completa de sindicatos educativos en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos educativos han reclamado un cambio "de modelo" por la polémica de las pruebas PISA pese a que la Conselleria de Educación haya cesado a su secretaria general, Teresa Sambola, como ha anunciado este lunes la consellera de Educación, Esther Niubó.

En un comunicado, el sindicato Ustec·Stes ha insistido que no se trata de cambiar personas, sino de modelo, y han exigido "toda la información, una auditoría independiente y la asunción de responsabilidades políticas", así como la reapertura de las negociaciones.

Asimismo, ha alertado de que todas las medidas anunciadas por la consellera ya se habían negociado y son "solo una parte" de los compromisos alcanzados en marzo.

"El Govern no puede presentar como una respuesta de última hora a la huelga aquello que ya tiene la obligación de cumplir", reza el comunicado, que insiste en la mejora de ratios, la climatización de las aulas y las salidas y colonias.

CGT

La secretaria general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha afirmado en declaraciones a la prensa que Niubó está planteando nuevas medidas "a golpe de titular" en vez de abrir una negociación real.

Gené entiende que pese a que los nuevos datos hechos públicos este lunes sean más altos que los previstos a finales de mayo, son "insuficientes" para acabar con lo que entiende que es una emergencia educativa.

Desde el sindicato apuntan que no han recibido convocatoria para reunirse con Niubó antes de la huelga del 8 de septiembre, ni tampoco la documentación correspondiente al anuncio de la mañana de este lunes.

Sobre las pruebas PISA, la secretaria general ha señalado a la consellera como "máxima responsable del desbarajuste", y entiende que abrir 3 expedientes y cesar a Sambola no solucionará la situación.

ASPEPC·SPS

Por su parte, Aspepc·Sps cuestiona si el cambio de secretaria general es "una medida efectista o un viraje real de política", informan en un comunicado de este lunes.

También ponen en duda que Niubó conociese los errores en las pruebas PISA cuando eran irreversibles, tal y como ha afirmado la consellera: "¿No era posible hacer el examen al alumnado que había quedado excluido?".

Asimismo, señalan que algunas de las medidas anunciadas pueden ser un primer paso hacia direcciones correctas, como las nuevas plazas de Educación Especial y las Aulas de Acogida intensivas, pero que son "de momento se trata de avances claramente insuficientes".

"Todas estas medidas continúan siendo puramente cosméticas mientras no se deroguen o se reformen en profundidad los Currículums académicos aprobados en 2022", aseguran.

INTERSINDICAL

Por su parte, el portavoz de Intersindical Ensenyament, Marc Martorell, ha destacado en declaraciones a Europa Press que la crisis de las pruebas PISA "no tiene justificación" y no confía en que los relieves en la Conselleria sirvan para solucionar nada.

Ha indicado también que los refuerzos anunciados este lunes son "lo que ya estaba en el preacuerdo", y cree que es claramente insuficiente para resolver la emergencia educativa.