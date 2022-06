La Sindicatura de Comptes presenta su primer plan estratégico para ser más útil y "menos reservada"

Abrirá una línea de auditorías operativas: "Hay un consenso importante de pleno".

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Miquel Salazar, ha presentado su primer plan estratégico, de 2022 a 2028, con los objetivos de ser un órgano más útil y "menos reservado" y mejorar el proceso de fiscalización, la política de recursos humanos y la colaboración.

Lo ha dicho este jueves en la comisión de la sindicatura en el Parlament sobre la memoria de 2021 y el plan estratégico del órgano fiscalizador, en la que Salazar ha explicado que abrirán una línea de auditorías operativas, consistentes en el examen de las operaciones de una organización, programa, actividad o función pública, más allá de las clásicas.

"Nos hemos dedicado a la auditoría de fiscalización pero hemos hecho pocas aportaciones en economía, eficacia y eficiencia", ha sostenido Salazar, y ha dicho que en el plan anual del año que viene ya vendrán algunas operativas.

Asimismo, ha dicho probablemente este año también hagan alguna y que esto no quiere decir dejar de hacer las actuales, pero que en todo caso será necesario un cambio de mentalidad ya que el pleno tiene la voluntad inequívoca de hacerlo: "Es una carencia que tenemos".

RELEVO EN FEBRERO

Esta comisión llega meses después de que el pleno del Parlament aprobara la designación de los siete nuevos miembros del órgano fiscalizador con el voto a favor de PSC-Units, ERC y Junts y en contra del resto de grupos, superando así el apoyo de las tres quintas partes que se requería para su nombramiento.

Los siete nuevos miembros de la Sindicatura, propuestos por PSC-Units, ERC y Junts son el propio Miquel Salazar, Llum Rodríguez, Ferran Roquer, Josep Viñas, Manel Rodríguez, Maria Àngels Cabasés y Anna Tarrach, y tomaron posesión el 22 de febrero.

Salazar ha destacado que lo más importante de 2021 no llegó, que era este relevo y que tuvo lugar en febrero de este año, después de que de los cinco síndics que había, dos tenían el mandato finalizado desde hacía cinco años y los otros tres lo tenían terminado desde hacía dos años y medio.

MEMORIA DE 2021

Salazar ha explicado que 2021 fue un año no tan atípico como 2020 pero tuvo algunos periodos complicados debido a la pandemia, en el que se aprobaron 33 informes.

Ha destacado la comisión interna de acceso a la información pública y la comisión de trabajo de la implantación integral de la administración electrónica, que a finales de 2021 consiguió que dejaran de trabajar con papel para hacerlo de forma digital.

El organismo cuenta actualmente con una plantilla de 100 personas --de las que la tasa de interinos no alcanza el 10%--, una cifra que para Salazar es insuficiente para la envergadura del sector público catalán: "No me estoy quejando, pero estamos pensando en crecer. Somos pocos por el trabajo que tenemos".

De hecho, Salazar ha dicho que lo más importante de 2021 fue desencallar la carrera administrativa, que estaba suspendida por contención del gasto, y que supuso la convocatoria de 23 plazas.

PLAN ESTRATÉGICO

El plan hasta 2028 contempla, en el apartado de mejorar la fiscalización, revisar y actualizar los procesos de planificación de las fiscalizaciones, actualizar metodologías, revisar el contenido y el formato de los informes y establecer criterios de fiscalización de acuerdo con temas críticos y riesgos, entre otros.

Sobre la política de recursos humanos, el plan recoge diseñar una política que contemple el cambio generacional, posibilitar el desarrollo de carrera profesional, hacer un plan de transformación y replantear la estructura de los departamentos.

La mejora de la comunicación, según el plan estratégico, pasa por desarrollar planes de comunicación interna y externa, promover actividades de construcción de equipos y de intercambio de conocimiento, rediseñar la memoria anual y fomentar la difusión de conocimiento por medio de publicaciones.

En cuanto a la colaboración, el órgano fiscalizador apuesta por reforzar la colaboración con los órganos de control interno del sector público, fortalecer las relaciones con la comisión en el Parlament, estudiar formar de colaboración con otras entidades, fomentar relaciones con los órganos de control externo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas Europeo.