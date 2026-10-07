La Sindicatura de Comptes prevé que la línea Barcelona-Vallès de FGC se sature en 2029

Archivo - Fachada de la sede de la sindicatura de Cuentas en Vía Laietana 60 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha alertado de que la línea Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) puede sufrir problemas de saturación del servicio a partir de 2029 o 2030 a causa de la creciente demanda y las limitaciones para incrementar la oferta.

En un informe publicado este miércoles sobre esta línea entre los ejercicios 2022 y 2024, el ente ha lamentado que los estudios para desdoblar la línea con un nuevo túnel "se encuentran, aún, en fase inicial", lo que dificulta que pueda estar operativo antes de que empiecen los problemas de saturación.

Además, ha apuntado que la oferta de trenes "no parece que siga el patrón de distribución de la demanda real", que se concentra en ciertas líneas o tramos.

Por ello, hay aglomeraciones de usuarios tanto en hora punta como, especialmente, en franjas de tarde de días laborables.

RECOMENDACIONES

Ante estas observaciones, la Sindicatura ha recomendado analizar "más exhaustivamente" los datos relacionados con los indicadores y el análisis, y las valoraciones de las actas y los informes de la comisión de seguimiento.

Además, pide incorporar la actualización de los objetivos que cuantifican los controles internos en los planes de acción anual e implementar medidas para rebajar los posibles efectos de los problemas de saturación previstos.

También ha recomendado crear parámetros para valorar datos como el límite para considerar retrasos o el límite de confort de los usuarios de pie.

ALEGACIONES

En sus alegaciones, FGC ha dicho que las proyecciones de crecimiento de viajeros deben tener en cuenta la moderación observada tras la recuperación pospandemia y el refuerzo del servicio en las tardes laborales y los sábados previsto en el Contrato Programa 2027-2031.

Sobre la oferta de trenes, ha dicho que "no puede analizarse únicamente como una correspondencia lineal entre el porcentaje de demanda y el número de trenes de cada línea" y que se realiza en un marco de planificación del servicio público, disponibilidad de recursos, seguridad ferroviaria, continuidad del servicio y sostenibilidad financiera.

Ante la observación de las franjas con ocupaciones elevadas, FGC ha dicho que ya se trabaja para incrementar el servicio, pero que "cualquier refuerzo estructural de la oferta requiere la correspondiente previsión de recursos", así como de instrumentos de planificación y financiación.