La Sindicatura de Comptes ve "deficiencias" en el plazo de aprobación de cuentas de universidades

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha detectado "deficiencias" en el plazo de aprobación de las cuentas de las universidades catalanas en los ejercicios 2022 y 2023, y ha alertado de que no todos los centros han rendido las cuentas a tiempo, sostiene en un informe relativo al agregado de las universidades públicas catalanas en 2022 y 2023.

El documento precisa que, en el ejercicio 2022, 4 universidades presentaron las cuentas dentro de plazo y en el de 2023 lo hicieron 3 universidades, y que solo en una ocasión (ejercicio 2023) una universidad presentó las cuentas aprobadas y dentro de plazo.

El organismo auditor defiende que la rendición de cuentas de las entidades participadas "es insuficiente", alegando que solo 18 de 34 entidades participadas mayoritariamente rindieron las cuentas del ejercicio 2023.

El informe también observa "deficiencias" en el contenido de las cuentas anuales, señala que las universidades no disponen de una contabilidad analítica y que no aprobaron el límite de gasto de carácter anual, previo a la aprobación del presupuesto, textualmente.

A su juicio, todas las universidades aprobaron las bases de ejecución del presupuesto junto con la aprobación de este, si bien la estructura, contenido y alcance es desigual, aunque "no hay unos criterios fijados para fijar el contenido mínimo de las bases de ejecución y el tratamiento de determinados aspectos relevantes".