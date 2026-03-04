La Sindicatura ve incumplimiento en los inventarios de municipios de más 20.000 habitantes en 2023

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Sindicatura de Comptes ha detectado que un 10,29% de los municipios con más de 20.000 habitantes en 2023 cumplía con los requisitos establecidos en la normativa que obliga a las entidades locales a disponer de un inventario de sus bienes completo y actualizado, según el informe publicado por la entidad y consultado por Europa Press.

Entre las conclusiones, la entidad destaca que aunque los 68 ayuntamientos de los municipios disponían de un inventario, "se han detectado carencias generales en la estructura y clasificación de los inventarios, en las actualizaciones anuales, en la publicación de la información y en la coordinación con la contabilidad".

Respecto a las deficiencias en la estructura y la cobertura de los inventarios, un 23,53% de los ayuntamientos no se ajustaba a los epígrafes normativos y los de un 67,65% no incluían el inventario de obligaciones, mientras que otro 23,53% de los ayuntamientos no aprobaron ninguna rectificación de los inventarios de los ejercicios revisados.

Por otro lado, en el inventario de un 57,35% de los ayuntamientos no constaba ningún acuerdo de comprobación, y un 22,06% no disponían de documentación que acreditara la puesta a disposición del inventario en el nuevo consistorio.

Por último, la Sindicatura de Comptes destaca que en otro 35,29% de los ayuntamientos no se publicó el inventario del ejercicio 2023 y sólo un 13,24% de estos inventarios cumplían con los requisitos mínimos de contenido.

En total, los 68 municipios que contaban con más de 20.000 habitantes en 2023 concentraron una población de 5.630.370 habitantes, lo que representa aproximadamente el 71,3% de la población de Cataluña.

Junto al informe, la entidad también ha emitido una serie de recomendaciones, que incluyen reforzar la coordinación entre las unidades responsables del patrimonio y las de la contabilidad, la implantación de manuales de gestión o herramientas informáticas y el refuerzo de los controles internos y recursos humanos y técnicos.