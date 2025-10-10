Los síndicos locales de Catalunya presentan 3.892 quejas en 2024 y el 73% se resuelve a su favor

Presentación del Informe 2024 de las Sindicatures de Greuges Municipals de Catalunya. - EUROPA PRESS

Reivindican el papel de las entidades en la defensa de los derechos humanos en su informe anual

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Fòrum de Síndics Locals de Cataluya, Josep Escartín, ha presentado el Informe 2024 de las Sindicatures de Greuges Municipals de Catalunya que informa que durante ese año se tramitaron 3.892 quejas ante los ayuntamientos, de las cuales el 73% se resolvió a su favor.

Lo ha dicho en rueda de prensa desde el Col·legi de Periodistes de Catalunya junto a la directora general para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Generalitat, Noa Monràs; y la síndica local de Tiana, Marcel·la Fort.

Así, del total de quejas, obtuvieron 2.575 resoluciones favorables (el 73% mencionado) e hicieron 1.248 recomendaciones a los ayuntamientos para que "mejoren la vida de los ciudadanos".

"Las quejas en movilidad, de ruido, limpieza y el padrón han sido muy comunes, pero también sobre la administración general por falta de respuesta al ciudadano, lo que nosotros llamamos dejadez", ha comentado.

Además, ha remarcado que el papel de los síndicos locales es defender los derechos humanos a través de 3 ejes: el derecho a una buena administración, el derecho de las personas y el derecho a la ciudad.

"Tenemos que defender el tema del empadronamiento porque es un derecho y es una evidencia que hay muchos municipios en que este no se cumple", ha subrayado sobre esta cuestión concreta.

RECOGIDA DE BASURAS

Una de las cuestiones en las que Escartín ha incidido es en la recogida de basuras y la tasa de residuos que se cobra desde hace pocos años.

"Las quejas de limpieza no tienen que ver con la calidad del servicio, sino con que la gente deja la basura donde quiere y a la recogida selectiva, que tiene distintos sistemas en los municipios y desde nuestra experiencia no hay ninguno que acabe de funcionar", ha expresado, a la par que ha admitido que el reto es encontrar un formato común que funcione.

Y en cuanto a la tasa de residuos, ha explicado que muchos ayuntamientos habían recibido quejas por el cobro de la tasa, lo que han considerado una "falta de información por parte de la administración" de un impuesto que viene de Europa.

IMPORTANCIA SÍNDICOS PEQUEÑOS

En su intervención, Fort ha incidido en la importancia de la figura del síndico en municipios pequeños por la ventaja de la proximidad y conocer el entorno "físico y social del pueblo".

"En el momento que una persona viene a la sindicatura a explicarte un problema, tu después puede acercarte a verlo y conocer su magnitud de primera mano", ha sostenido.

Finalmente, Monràs ha cerrado el acto reafirmando el compromiso de la Generalitat con los síndicos locales y poniendo en valor el trabajo que hacen: "Sois la primera puerta que encuentra el ciudadano cuando cree que se han vulnerado sus derechos o solo quiere sentirse escuchado en su municipio".