Singapore Airlines reestructura sus rutas en España, con Madrid como destino final y vía Barcelona

Imagen de un avión de la aerolínea - SINGAPORE AIRLINES

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Singapore Airlines prevé reestructurar a partir de octubre sus actuales servicios de cinco frecuencias semanales entre Singapur y Barcelona, que tendrá a partir de ahora Madrid como destino final y hará escala en Barcelona, una decisión sujeta aún a la aprobación de las autoridades regulatorias, informa la aerolínea este viernes en un comunicado.

El vicepresidente senior de planificación de márketing de la compañía, Dai Haoyu, ha explicado que Madrid es tanto un destino turístico popular como un importante centro financiero y de negocios, y que valorado que el servicio "ofrecerá a nuestros clientes más opciones y mayor flexibilidad a la hora de planificar sus viajes".

Los billetes para el nuevo servicio a Madrid estarán disponibles para la venta a partir de junio de 2026 a través de los canales de distribución de la aerolínea, y el primer viaje está previsto para el 26 de octubre de este año.