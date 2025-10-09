Sirera (PP) acusa a Colau de usar electoralmente la Flotilla: "No ha dejado la política"

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha lamentado el uso político y electoralista que, a su juicio, ha hecho la exalcaldesa Ada Colau con la Global Sumud Flotilla y ha alertado de que ella "no ha dejado la política".

"Si no es candidata de BComú al Ayuntamiento, puede ser candidata de los Comuns a las generales", ha augurado en una entrevista de este jueves en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, donde también ha criticado que el alcalde, Jaume Collboni, haya permitido al concejal republicano Jordi Coronas seguir cobrando mientras participaba en la Flotilla.

También ha lamentado que el Ayuntamiento haya colgado dos pancartas en su fachada, una para condenar el genocidio en Gaza y otra para mostrar su apoyo a la Flotilla, pero no haya colocado una en la que pida a Hamás que libere a los rehenes: "En una ciudad como la nuestra, creo que no es de recibo".