Sirera (PP) acusa a Collboni de actuar contra el comercio y ser un "chollo" para los delincuentes

Sirera en declaraciones a los medios este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado este jueves al alcalde, Jaume Collboni, de actuar contra el comercio local de la ciudad, pese a defenderlo en el pregón de La Mercè, y de ser un "chollo" para los delincuentes y los okupas.

En declaraciones tras la llegada de la comitiva municipal al consistorio después de la misa de La Mercè, ha sostenido que el gobierno municipal actúa "a golpe del PP" contra los asentamientos, y le ha reprochado inactividad.

"Hace muchos años Maragall acabó con el barraquismo y ha tenido que venir Collboni para que vuelva a nuestra ciudad", según Sirera, que también ha acusado al alcalde de no tomarse la seguridad en serio después de tres años al frente del gobierno.

Respecto a la encuesta del Gesop publicada en 'El Periódico de Catalunya', que otorga al PSC la victoria en las próximas municipales con 9-10 concejales, seguido por ERC con 6-7, BComú, Junts y AC con 5-6, y el PP y Vox con 3-4, ha alertado de la posibilidad de que gobierne un tripartito de izquierdas.

Por ello, se ha erigido como "la alternativa real" para impedir un ejecutivo del PSC, ERC y Comuns en la que, según él, seguiría sin construirse vivienda y los delincuentes y okupas tendrían barra libre.