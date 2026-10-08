Sirera (PP) acusa a Illa y Collboni de "inmobiliaria de okupas" por comprar el bloque Llenguadoc

Concentración para intentar parar el desalojo de 32 vecinos en Sant Andreu, a 7 de octubre de 2026, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, de "convertirse en una inmobiliaria de okupas" por anunciar este miércoles la compra del bloque Llenguadoc, en el distrito de Sant Andreu, para evitar el desahucio de 32 vecinos.

"Collboni e Illa no pueden convertirse en una inmobiliaria de okupas", ha dicho en un comunicado este jueves, en el que ha asegurado que el conflicto de la vivienda no se soluciona comprando edificios con el dinero de todos los ciudadanos, según él.

Ha afirmado que el bloque Llenguadoc cuenta con varios pisos ocupados desde 2019 y que existe una orden judicial de desalojo, por lo que ha reclamado conocer cuánto costará la compra y aclarar si existen informes de vulnerabilidad de sus ocupantes, "ya que según el TSJC no existe ningún documento oficial".