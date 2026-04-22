Sirera (PP) acusa a Sánchez de trasladar a los ayuntamientos las gestiones para la regularización

Daniel Sirera en rueda de prensa este miércoles. - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de trasladar el problema que supone la gestión de la regularización extraordinaria de migrantes a los ayuntamientos, como en el caso de Barcelona, en el que ha considerado que hay "colapso" en las oficinas de atención al ciudadano (OAC).

"Si este proceso o uno similar lo hubiera iniciado un gobierno que no fuera del Partido Socialista, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, estaría poniendo el grito en el cielo. Pero el alcalde calla porque lo que ha hecho ha sido convertir las OAC en oficinas electorales al servicio del PSOE", ha afirmado en rueda de prensa este miércoles.

Ha incidido en que Collboni no ha actuado como alcalde, sino como "monaguillo" de Sánchez, y ha criticado la falta de previsión en lo que considera una competencia del Estado.

Sirera ha avanzado que propondrá en el pleno municipal de este viernes una iniciativa para "manifestar el rechazo a la política migratoria del gobierno de España y reprobar su gestión".

Hha añadido que también presentarán un ruego para que las oficinas de turismo de la ciudad promocionen los ejes comerciales locales y los mercados municipales, "en vez de enviar a los turistas a la Roca Village".