Sirera (PP) cree que votar a Junts puede servir para hacer a "Ada Colau ministra de Vivienda"

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, durante el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán, en el Hotel Grand Marina, a 27 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Defiende que Collboni y él representan las "dos opciones de gobierno en Barcelona" BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera ha advertido de que quien vote a Junts en las próximas elecciones generales del 29N "se puede encontrar que con su voto hacen a Ada Colau ministra de Vivienda".

En una entrevista a 'ElNacional.cat' recogida por Europa Press este domingo, se ha referido a los comicios y ha dicho que el PP quiere buscar el voto de socialistas desencantados, así como votantes de Junts: "Es que la gente que ha votado a Junts ha votado por tener en el Gobierno de España a la señora Yolanda Díaz de ministra de Trabajo. Y si han hecho esto, lo pueden volver a hacer", ha añadido.

Ha defendido que está haciendo campaña todos los días para que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea el próximo presidente del Gobierno frente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que califica de "paradigma de la corrupción".

Ha asegurado que los problemas más importantes de Barcelona son la seguridad, la vivienda y la ocupación, ámbitos en los que considera que el Gobierno "puede hacer cosas para garantizar que estos 3 problemas sean menores", y ha criticado que no se aprobara la ley contra la multirreincidencia presentada por su partido.

"Además, ha tenido el apoyo de Junts, de ERC, se podían hacer cosas. No ha hecho nada. Feijóo, si es presidente del Gobierno, que lo será, lo que hará será aplicar medidas para evitar que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra pocas horas después", ha defendido.

ELECCIONES MUNICIPALES

También se ha referido a las elecciones municipales del próximo año: "Solo hay dos opciones de gobierno, la que representa el señor (Jaume) Collboni con sus socios de futuro, que son Comuns y ERC, con los que quiere llegar a acuerdos y pactos y tienen un mismo modelo de ciudad, y después la otra opción política es la que yo represento", ha sostenido.

Ha apuntado que las encuestas muestran que Junts tiene una "bajada salvaje", por lo que ve al PP por delante, y ha dicho que se ve en disposición de plantar cara a Collboni, además de subrayar que no le preocupa la posible irrupción de AC en el consistorio.

Así, ha dicho que quiere ser "la alternativa real con políticas que garanticen la seguridad", la vivienda y la reducción de burocracia para empresarios y autónomos.

Acerca de los disturbios ocasionados por la convocatoria del grupo 'Blocus' en Barcelona la pasada semana ha defendido que "alguien debe dimitir porque no hicieron su trabajo que es prevenir delitos", remarcando que este es un tema muy serio porque afecta a la imagen internacional de Barcelona, y ha defendido que, si es alcalde, la Guardia Urbana contará con pistolas táser.