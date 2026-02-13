Sirera (PP) critica a Collboni por "colgarse medallas" con los datos seguridad y pide contundencia

Archivo - El líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, posa para Europa Press en Sant Antoni, a 30 de junio de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado al alcalde, Jaume Collboni, por "colgarse medallas" con los datos de seguridad por una mínima reducción de los hurtos, en sus palabras, y le ha pedido contundencia contra los delitos violentos.

"Barcelona no mejora en seguridad", ha sostenido en un comunicado de la formación este viernes, después de la celebración de la Junts Local de Seguridad en la que se ha constatado una bajada de delitos del 6,1% en 2025 respecto a los de 2024, con un total de 169.022.

En concreto, Sirera ha señalado que la delincuencia violenta sigue en niveles muy elevados y ha alertado de que la multirreincidencia sigue afectando a la ciudad, asegurando que "una parte muy significativa de la actividad delictiva se concentra en un número muy reducido de personas".