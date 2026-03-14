Sirera (PP) exige el cierre de la Sala Baluard de Barcelona por el "grave deterioro" en Ciutat Vella

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido este sábado el cierre inmediato de la Sala Baluard por "el grave deterioro de la seguridad, la limpieza y la convivencia en el distrito de Ciutat Vella".

Sirera ha recordado que, según datos oficiales facilitados por el Ayuntamiento a petición del PP, en 2024 se retiraron 67.720 jeringuillas en las plazas y parques de Barcelona, de las cuales 51.984 se recogieron en Ciutat Vella, un 76% del total, informa el partido en un comunicado.

"Estamos ante una cifra escandalosa que evidencia que el modelo actual ha fracasado. No es un problema puntual ni una percepción subjetiva: son casi 52.000 jeringuillas retiradas en un año en un único distrito", ha afirmado Sirera.

El líder popular ha denunciado que esta situación impacta directamente en plazas, calles y espacios frecuentados por familias y menores, generando inseguridad, degradación del espacio público y una presión insostenible sobre los vecinos del Raval.

Por ello, exige la reubicación urgente de la Sala Baluard fuera de zonas densamente residenciales, un plan de choque inmediato de limpieza intensiva, con especial atención a plazas y parques, y refuerzo permanente de Guàrdia Urbana en el barrio.