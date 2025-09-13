Sirera (PP) exige a Collboni que "garantice la seguridad en el Metro" durante La Mercè

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido este sábado al alcalde, Jaume Collboni, que "garantice la seguridad en el Metro" durante las fiestas de La Mercè el 23 y 24 de septiembre.

Ha añadido que "el Metro no puede operar de forma ininterrumpida si no se asegura la protección de sus usuarios", explica el PP en un comunicado.

Considera "urgente" que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) resuelva el conflicto laboral con los vigilantes de seguridad y ha acusado a Collboni de no priorizar suficientemente la seguridad de los barceloneses, sino que le ve más preocupado por el exterior.

Sirera ha recordado que en enero se aprobó un Plan Especial de Seguridad en el Metro para incrementar el número de vigilantes y la presencia de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra.

"Es fundamental dotar a los vigilantes privados del Metro de mayores competencias y mejores recursos, tanto humanos como materiales. Esta responsabilidad recae en TMB, pero también en Collboni", ha añadido.

Ha calificado de insostenible la situación de los vigilantes porque, según él, trabajan muchas horas por sueldos bajos y sin los recursos necesarios.