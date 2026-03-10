Sirera (PP) pide a Collboni acabar con el asentamiento de la Sagrera y levantar un polideportivo

Sirera en la Sagrera este martes - PP

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al alcalde, Jaume Collboni, "que se erradique" el asentamiento de la Sagrera y que se convierta la zona en un equipamiento deportivo provisional.

"Collboni ha convertido este lugar en un vertedero, en un lugar donde se tira basura, donde la gente malvive, donde viven incluso niños pequeños que conviven con ratas y con tráfico de drogas", ha afirmado en declaraciones a los medios este martes.

Ha señalado que llevará esta propuesta a la Comisión de Urbanismo de la semana que viene, y ha lamentado que "después de tantos años de barraquismo, ésta vuelva a la ciudad" con el permiso del PSC, al que ha pedido soluciones hasta que se complete la remodelación del barrio, anunciado por el alcalde hace dos semanas.