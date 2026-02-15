Sirera (PP) pide a Collboni que la aplicación Smou informe "en tiempo real" del estado del tráfico

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que la aplicación municipal Smou informe "en tiempo real" sobre cortes y afectaciones de tráfico en Barcelona.

Según Sirera, la aplicación actualmente "no integra de forma clara y accesible toda la información relativa a cortes de calles, desvíos y alteraciones", por lo que el PP presentará un ruego en la próxima Comisión de Urbanismo para que la aplicación se convierta en el punto único de información, recoge un comunicado de la formación este domingo.

"La movilidad en Barcelona no puede seguir funcionando a base de parches, improvisaciones y falta de previsión", ha sostenido, y ha añadido que Barcelona merece un alcalde que se anticipe a los problemas, textualmente.