Sirera (PP) pide a Collboni garantizar las condiciones laborales de los socorristas de Barcelona

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 28 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al gobierno del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que se garanticen las condiciones laborales de los socorristas de Barcelona y un servicio de calidad, informa el partido este lunes en un comunicado.

Sirera ha exigido que no se prorrogue el actual contrato del servicio de socorrismo en las playas y que se licite de forma urgente un nuevo contrato "que responda a las necesidades reales del servicio y a las legítimas demandas de los profesionales".

Ha señalado que el nuevo contrato del servicio de socorrismo debe incrementar el personal, alargar la temporada de vigilancia, mejorar la estabilidad laboral y reconocer también la labor de los socorristas en tierra.

"El Ayuntamiento no puede seguir actuando como si la seguridad en nuestras playas fuera un tema menor", ha añadido después de mantener una reunión con los representantes de los socorristas que se encuentran en huelga.

Sirera ha advertido de que "no se puede garantizar la seguridad en las playas con equipos bajo mínimos, contratos temporales y sin una planificación adecuada".